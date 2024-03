L'impression DTF (Direct to Film) représente une révolution dans la technique de marquage textile, introduite en France par notre expertise basée à Grenoble. Cette méthode de transfert DTF est appréciée pour sa capacité à produire des résultats de haute qualité sur divers textiles, tels que le coton et le polyester. Grâce à l'utilisation d'encre spéciale et de poudre pour obtenir un effet durable, le procédé DTF assure un rendu couleur exceptionnel et un effet visuel impressionnant.

Nous offrons une personnalisation textile et un marquage de précision, en fournissant des services d'impression DTF de premier choix aux entreprises du secteur B2B. Nos capacités incluent l'impression directe sur film pour créer des transferts prêts à être appliqués sur le support textile par un procédé à chaud, garantissant ainsi des résultats durables et une qualité de couleur inégalée.

Disponibles en formats variés comme A2, A3, A4, et Coeur, nos films de transfert DTF répondent aux besoins spécifiques de chaque projet, offrant une flexibilité sans précédent et des avantages significatifs en termes de qualité d'impression et de rendu des couleurs. En plus de cela, notre service express assure une production en seulement 2 jours ouvrés, permettant une expédition rapide à travers la France (Paris, Bordeaux, Lyon, Grenoble, etc.) et en Europe (Belgique, Allemagne, Italie, etc.).

L'avantage de choisir notre méthode de transfert DTF réside non seulement dans la qualité supérieure des imprimés mais également dans la durabilité et le rendu final sur tout type de textile. Si le marché du marquage textile vous intéresse et que vous souhaitez explorer les possibilités offertes par la technologie DTF, y compris l'utilisation d'encres de haute qualité et de techniques de transfert précises, n'hésitez pas à nous contacter pour obtenir des échantillons ou pour toute question relative à nos services d'impression.